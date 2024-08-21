Крупную партию наркотиков изъяли у религиозного радикала в области Жетысу

Полицейскими области Жетысу задержан подозреваемый в хранении наркотиков, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

В результате оперативно-розыскных мероприятии сотрудниками управления по противодействию экстремизму департамента полиции области Жетысу при координации областной прокуратуры задержан 49-летний местный житель, подозреваемый в хранении наркотических веществ в особо крупном размере.

При проведении обысковых мероприятии по месту жительства у подозреваемого правоохранителями изъято значительное количество растительных наркотических средств.

Кроме того, изъяты культивированные кусты конопли. Согласно экспертному заключению, общий вес высушенной марихуаны превышает 3 кг, а не высушенной — более 1 кг.

Как выяснилось, задержанный является приверженцем радикальной религиозной идеологии. На данный момент мужчина заключен под стражу, следственные действия продолжаются.