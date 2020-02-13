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Наркодилера задержали в Алматы

13 Февраля 2020 19:14
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Наркодилера задержали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 39-летнюю женщину, которая занималась сбытом наркотиков, задержали в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе департамента полиции города, борцы с наркобизнесом не один месяц собирали доказательную базу об ее преступной деятельности.

Алматинка занималась сбытом наркотиков, расставляя «закладки» в городе. Как установлено, сбытчица «отпускала» товар по предварительному безналичному расчету.

«При проведении обыска в квартире подозреваемой обнаружено психотропное вещество «пирролидиновалерофенон», а также наркотические средства – «гашиш» и «марихуана», по которым проводятся экспертные исследования», – отметил начальник управления по противодействию наркобизнесу ДП Алматы Ерлан Алмагамбетов.

Уголовное дело по ст. 297 УК РК (незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов) расследуется следователем СУ ДП города Алматы. Подозреваемая взята «под стражу».



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Ключевые слова: Алматы, Борьба с преступностью,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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