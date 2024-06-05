Премьер-министр Индии Нарендра Моди подал прошение об отставке вместе с Кабинетом министров, передает агентство Kazinform со ссылкой на секретариат главы государства.

- Премьер-министр Нарендра Моди встретился сегодня с президентом и подал в отставку вместе с Кабинетом министров. «Президент принял отставку и попросил Нарендру Моди и Кабинет министров продолжать работу до вступления в должность нового правительства, - говорится в сообщении.

Согласно установленной процедуре, президент Индии должна затем поручить кандидату от победившей партии сформировать новое правительство. Ожидается, что это также будет Нарендра Моди, который станет премьером республики третий раз подряд.

Ранее мы писали о том, что Национальный демократический альянс (НДА) во главе с Индийской народной партией («Бхаратия джаната парти») премьер-министра Нарендры Моди получил более половины мест в нижней палате парламента Индии по итогам выборов.