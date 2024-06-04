Коалиция Моди получила большинство мест в парламенте Индии

Национальный демократический альянс (НДА) во главе с Индийской народной партией («Бхаратия джаната парти») премьер-министра Нарендры Моди получил более половины мест в нижней палате парламента Индии по итогам выборов. Об этом свидетельствуют официальные результаты подсчета голосов, опубликованные телеканалом NDTV по мере поступления информации из избирательных округов, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Согласно последним данным, коалиция Моди получила около 290 мест в нижней палате парламента, насчитывающей 543 кресла. В настоящее время обработаны голоса избирателей, поданные по почте. Утверждаются голоса, полученные при помощи электронных машин для голосования.

Оппозиционная коалиция I.N.D.I.A. (Indian National Developmental Inclusive Alliance – «Индийский национальный инклюзивный альянс развития»), включающая 28 партий, может рассчитывать примерно на 220 мест.

Фото: Priyanshu Singh

Представитель избиркома на пресс-конференции указал, что данные о состоявшихся выборах продолжают стекаться из разных штатов. По его словам, следует дождаться подсчета и утверждения всех голосов. Окончательные официальные данные будут представлены до конца дня.

Однако, как указывают эксперты, коалиция Моди уже обеспечила себе победу, хотя и не получила планируемых 400 мест в парламенте и может даже не повторить результат пятилетней давности. На выборах 2019 года НДА получил в нижней палате парламента 353 места. Тем не менее теперь Моди сможет в третий раз подряд занять пост премьера.

Фото: Narendra Modi

Оппозиция Индии продемонстрировала гораздо более высокие результаты, чем прогнозировалось.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.