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    21:11, 09 Июль 2025 | GMT +5

    На реконструкцию канала имени Сатпаева выделено свыше 12 млрд тенге

    Канал обеспечивает водоснабжением города и предприятия Павлодарской, Карагандинской, Акмолинской областей и Астану, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу партии «AMANAT».

    На реконструкцию канала им. К. Сатпаева выделено свыше 12 млрд тенге
    Фото: партия «AMANAT»

    В рамках рабочей поездки в Павлодарскую область депутаты Мажилиса от партии «AMANAT» Нуржан Ашимбетов, Вера Ким и Жаркынбек Амантай ознакомились с ходом реконструкции электромеханического оборудования на насосной станции № 2 канала им. К. Сатпаева.

    На реконструкцию канала им. К. Сатпаева выделено свыше 12 млрд тенге
    Фото: партия «AMANAT»

    Оборудование канала эксплуатируется более 50 лет и морально устарело. В рамках модернизации энергетического и гидромеханического оборудования также идет реконструкция насосной станции № 1, заключен договор с АО «Уралгидромаш» на поставку пяти новых насосных агрегатов в 2025 году. До 2028 года планируется заменить 19 единиц гидросилового оборудования.

    — Канал им. К. Сатпаева — это ключевая водная артерия для Центрального Казахстана. Он обеспечивает водоснабжением города и предприятия Павлодарской, Карагандинской, Акмолинской областей и город Астаны. Это действительно уникальное и стратегически важное сооружение. Но уже долгие годы у канала есть серьезная проблема — оборудование изношено более чем на 90%, часть насосных агрегатов давно требует замены. В этом и следующем году, например, запланирована замена пяти насосов почти на 11 млрд тенге. Деньги частично выделены, но этого недостаточно — требуется дополнительное финансирование на замену еще 14 насосов, — отметила Вера Ким.

    На реконструкцию канала им. К. Сатпаева выделено свыше 12 млрд тенге
    Фото: партия «AMANAT»

    В свою очередь Нуржан Ашимбетов подчеркнул, что ранее проводившиеся работы на объекте были некачественными. В 2023 году произошла серьезная авария на насосной станции № 2, в результате которой было полностью остановлено электроснабжение. Это выявило критическое состояние оборудования и необходимость срочной модернизации.

    — По инициативе депутатов восьмого созыва, в том числе от Павлодарской и Карагандинской областей, вопрос был вынесен на республиканский уровень. Сегодня из бюджета уже выделены свыше 12 млрд тенге на реконструкцию, — рассказал депутат.

    Жаркынбек Амантай отметил, что воды канала не только обеспечивают промышленность и сельское хозяйство, но и имеют потенциал в решении проблемы дефицита воды в столице. По его словам, мажилисмены возьмут на контроль реализацию проекта и его системное финансирование.

    Ранее новые трансформаторы на насосные станции доставили на канал им. К. Сатпаева.

    Теги:
    AMANAT Реконструкция Регионы Вода Депутаты Павлодарская область
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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