Новые трансформаторы на насосные станции доставили на канал им. К. Сатпаева
Сборка и ввод в эксплуатацию новых 5 трансформаторов завершатся до конца 2025 года. Также к концу года на канал будут доставлены еще 3 трансформатора, передает агентство Kazinform.
В общей сложности до конца 2026 года Канал им. К. Сатпаева получит 17 новых трансформаторов. Также будет проведена замена 19 насосных агрегатов на объекте. Работы проводятся согласно Дорожной карте комплексной реконструкции канала сроком до 2028 года.
Канал им. К. Сатпаева обеспечивает питьевой водой Карагандинскую, Павлодарскую области и Астану. Водой из канала также пользуются производственные очаги и крестьянские хозяйства этих регионов. Общая протяженность объекта составляет 458 км.
— Из-за роста спроса на водные ресурсы канала министерство начало работы по его реконструкции. Проект реализуется в рамках поручения Главы государства. В результате улучшится качество водоснабжения населенных пунктов и промышленных предприятий, будет обеспечена долгосрочная и безопасная эксплуатация объекта, — сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.