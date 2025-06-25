Новые трансформаторы на насосные станции доставили на канал им. К. Сатпаева

В общей сложности до конца 2026 года Канал им. К. Сатпаева получит 17 новых трансформаторов. Также будет проведена замена 19 насосных агрегатов на объекте. Работы проводятся согласно Дорожной карте комплексной реконструкции канала сроком до 2028 года.

Канал им. К. Сатпаева обеспечивает питьевой водой Карагандинскую, Павлодарскую области и Астану. Водой из канала также пользуются производственные очаги и крестьянские хозяйства этих регионов. Общая протяженность объекта составляет 458 км.