Напряженность в Индонезии растет: акции протеста распространились по всей стране

В Джакарте продолжаются начавшиеся в понедельник (25 августа) акции протеста против объявленных жилищных пособий для 580 членов парламента, которые, по мнению демонстрантов, являются весьма «роскошными», если добавить их к зарплате законодателей.

Объявленная сумма жилищного пособия составляет 50 миллионов рупий (2 600 евро), которая будет добавлена к их зарплате, и эквивалентна примерно 20-кратному минимальному месячному заработку в бедных районах страны.

Рост стоимости жизни и низкие зарплаты серьезно сказываются на Индонезии. Население считает полицию и правительство коррумпированными, а критики утверждают, что новая субсидия не только чрезмерна, но и нечувствительна, учитывая рост налогов и безработицу.

В пятницу протестующие прошли маршем к штаб-квартире полиции в столице страны Джакарте, а некоторые попытались взять помещение штурмом. Полиция применила водометы и слезоточивый газ, чтобы отогнать протестующих, которые бросали бутылки и камни.

В районе Квитанг в центре Джакарты рядом с полицейским участком был подожжен пятиэтажный дом, в результате чего несколько человек оказались запертыми внутри. Некоторые студенты прервали протесты, чтобы помочь солдатам и жителям спасти запертых людей.

Другие протестующие разрушили дорожные знаки и другие объекты инфраструктуры, парализовав движение в этом районе. Протестующие также напали на полицейские грузовики и патрульные машины и повредили несколько правительственных учреждений, в результате чего толпа начала грабить и поджигать автомобили.

Магазины и торговые центры вблизи мест протестов и китайского квартала Глодок в Джакарте были закрыты досрочно из соображений безопасности.

Протесты распространились на другие города

С наступлением ночи столкновения продолжились и быстро распространились по городу и за его пределы, включая Сурабайю, Соло, Джокьякарту, Медан, Макассар, Манадо, Бандунг и Маноквари, расположенный в самом восточном регионе Папуа.

В Сурабайе, втором по величине городе Индонезии, протестующие ворвались в комплекс офиса губернатора, разрушив ограждения и поджигая автомобили. Силы безопасности применили слезоточивый газ и водометы, но протестующие отбивались фейерверками и деревянными палками.

Трое погибших и пятеро раненых в результате пожара в здании местной администрации

Протестующие в Бандунге и Макассаре подожгли здания местных парламентов. Спасатели обнаружили три тела в субботу утром, а пять человек были госпитализированы с ожогами и переломами после прыжков со здания, сообщил представитель местной службы спасения.

Протестующие в бывших королевских городах Джокьякарта и Соло требовали провести общую реформу полиции и конфисковать имущество коррумпированных чиновников. Они подожгли шины и повредили здание регионального парламента.

Беспорядки усилились после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлена смерть курьера во время столкновений в четверг, что потрясло народ и вызвало протест против сил безопасности.

21-летний Аффан Курниаван, предположительно, выполнял заказ службы доставки еды, когда оказался в центре столкновения, последовавшего за несколькими днями бурных демонстраций.

Свидетели рассказали местному телевидению, что бронированный автомобиль мобильной бригады Национальной полиции внезапно проехал сквозь толпу демонстрантов и сбил Курниавана, отчего тот упал. Вместо того чтобы остановиться, машина переехала его.

Тысячи мотоциклистов, а также правозащитники и политики приняли участие в похоронах Курниавана в пятницу. Они заполнили большую кольцевую развязку в центре города и разошлись по основным магистралям.

Президент Индонезии призывает к спокойствию

Президент Прабово Субианто призвал к спокойствию и выразил свои соболезнования, выступив по телевидению.

- Я глубоко обеспокоен и опечален этим инцидентом, — сказал Субианто. - Я был шокирован и разочарован чрезмерными действиями офицеров.

Бывший генерал, глава индонезийских сил специального назначения (Kopassus), заявил, что внимательно следит за развитием протестов и распорядился провести тщательное расследование. Он призвал население «сохранять бдительность в отношении элементов, которые постоянно провоцируют беспорядки и хаос».

Власти подтвердили, что семь членов отряда полицейских машин, которые были связаны с инцидентом, были арестованы и допрошены. Однако водитель бронированной машины пока не опознан.