Напряженность на Ближнем Востоке усилила давление на мировые рынки

Рынки готовятся к более длительному периоду высоких ставок из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, передает Kazinform со ссылкой на Ассоциацию финансистов Казахстана.

Аналитики отмечают, что курс доллара продолжил рост в четверг, 16 июля, постепенно восстанавливаясь к уровням на начало недели. По итогам торгов четверга пара USDKZT сложилась на уровне 472,07 тенге за доллар (+1,54 тенге) при объеме торгов в 428,8 млн долларов (+10,2 млн). Умеренное ослабление нацвалюты могло быть связано преимущественно с внутренними факторами, включая ускорение освоения бюджетных средств, рост импортных платежей, обслуживание внешнего долга, волатильность вложений нерезидентов в ГЦБ и приобретение инвалюты для ЕНПФ.

Индикативные ставки продолжают демонстрировать умеренную разнонаправленную динамику, оставаясь вблизи нижней границы коридора базовой ставки, в условиях высокого профицита ликвидности в системе. Так, ставка TONIA снизилась с 16,79% до 16,76%, в то время как доходность SWAP-1D выросла с 12,53% до 12,87. Общий объем торгов снизился до 631,1 млрд тенге (-44 млрд), говорится в публикации.

Одновременно спрос на депозитном аукционе Национального Банка увеличился с 0,8 трлн до 1,1 трлн тенге и был полностью удовлетворен по ставке 17% годовых. Значительные объемы изъятия ликвидности удерживают открытую позицию по операциям НБРК на высоком уровне – 8,0 трлн тенге.

Фондовый рынок

Как отмечают аналитики, в четверг индекс KASE продемонстрировал умеренное снижение на 0,47% – до уровня 7 663,9 пункта. Основные продажи наблюдались в акциях Казатомпрома (-3,0%), что могло быть обусловлено фиксацией прибыли инвесторами. Дальнейшая динамика локального рынка может формироваться под влиянием публикаций операционных и финансовых результатов компаний по итогам первого полугодия текущего года.

Нефть

После заметного скачка с начала недели (+11%) цены на нефть снизились на 0,9% – до 84,2 доллара за баррель на фоне сообщений о неформальных переговорах по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Так, участники рынка следят за посредническими усилиями Катара, Египта и Пакистана, которые, по сообщениям СМИ, продолжают добиваться возобновления переговоров, несмотря на срыв предыдущего соглашения о прекращении огня. Вместе с тем риски для судоходства остаются высокими. Иран обратился к йеменскому движению хуситов с просьбой подготовиться к возможному перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива в случае удара США по энергетической инфраструктуре страны. Таким образом, дипломатические сигналы пока лишь частично снижают геополитическую премию в нефтяных ценах, тогда как угроза перебоев поставок продолжает ограничивать потенциал их дальнейшего снижения.

Рисковые активы

В публикации подчеркивается, что американские фондовые индексы продемонстрировали снижение на 0,2-1,5%, поскольку геополитическая напряженность и продажи в секторе полупроводников перевесили позитивные макроданные и сильную финотчетность отдельных компаний. Отметим, что опубликованные в четверг статданные показали увеличение розничных продаж в США (+0,2% в июне) и неожиданное снижение числа новых заявок на пособие по безработице (-8 тыс. – до 208 тыс.). Среди сильной квартальной отчетности отметим финрезультаты UnitedHealth Group Inc. (акции выросли на 1,2%), U.S. Bancorp (+1,6%) и Abbott Laboratories (+10,7%). Тем не менее устойчивость потребительского спроса и рынка труда одновременно ограничивает ожидания скорого смягчения денежно-кредитной политики ФРС. Дополнительное давление на рынок оказывает снижение аппетита к риску на фоне геополитической неопределенности и опасений, что рост цен на нефть может вновь усилить инфляционное давление и привести к более длительному сохранению высоких процентных ставок.

Защитные активы

Аналитики добавили, что безрисковые инструменты двигались преимущественно под влиянием ожиданий более длительного сохранения высоких процентных ставок в США. Так, золото подешевело до 3 989 долларов за унцию (-1,5%), доходность 10-летних гособлигаций выросла до 4,56% (+1 б.п.), а индекс доллара США продолжил укрепление – до 100,8 пункта (+0,3%). Подобная динамика может указывать на то, что опасения по поводу инфляции и дальнейшей траектории ставок ФРС пока оказывают более сильное влияние на защитные активы, чем геополитическая напряженность.

Напомним, курс доллара снизился на два тенге по итогам торгов 17 июля.