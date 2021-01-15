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Направленный на снижение издержек по открытию и ведению бизнеса законопроект разрабатывают в РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разрабатывается законопроект, направленный на снижение издержек по открытию и ведению бизнеса. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе первой сессии Парламента РК седьмого созыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Еще одна задача - создание благоприятных условий для ведения бизнеса. Требуется разработать механизмы поддержки предпринимательства, основанные на принципиально новой экономической политике. Я уже дал поручение перейти на регулирование с чистого листа, которое значительно снизить издержки по открытию и ведению бизнеса», - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства добавил, что подписал соответствующий указ в конце 2020 года.
«В соответствие с ним Правительством готовится важный законопроект, который будет внесен в Мажилис в июне 2021 года. Прошу депутатов всесторонне рассмотреть данный законопроект с учетом пожеланий предпринимателей и общественных интересов», - заключил Глава государства.
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