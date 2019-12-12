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Направленный на развитие Кызылординской области документ принят в Сенате

12 Декабря 2019 10:57
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Направленный на развитие Кызылординской области документ принят в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Сенате Парламента РК приняли Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор аренды комплекса «Байконур» между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации от 10 декабря 1994 г», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Протоколом выводятся из аренды четыре земельных участка общей площадью 11,6 тысячи гектаров. Из них два участка общей площадью 1 740 гектаров взяты для расширения поселка Торетам Кармакшинского района, а также два участка общей площадью 9 950 гектаров будут использованы для строительства международного транзитного коридора «Западная Европа-Западный Китай», железной дороги «Алматы-Москва» и линейной части газопровода «Бейнеу-Шымкент». Ратификация документа необходима для того, чтобы завершить процесс исключения указанных участков из списка объектов, переданных в аренду России», - сказал и.о. министра сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров на заседании Сената.

Протокол был подписан в рамках форума по региональному сотрудничеству между РК и РФ с участием Президентов двух стран в Челябинске, в ноябре 2017 года.

Эти земельные участки необходимы для развития Кызылординской области. Ожидается, что данные меры положительно влияют на социальное положение и экономику региона. Исключение этих земельных участков из аренды не повлияет на сокращение российской стороной суммы ежегодных арендных платежей в Казахстан.

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Ключевые слова: Кызылординская область, Байконур, Сенат, Сельское хозяйство,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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