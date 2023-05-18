Направления развития транспортных коридоров озвучил Касым-Жомарт Токаев в Китае

СИАНЬ. КАЗИНФОРМ - Глава государства обратил внимание китайских инвесторов на возможности выхода на крупные рынки Западной Евразии через территорию Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе казахско-китайского инвестиционного круглого стола в Сиане Касым-Жомарт Токаев отметил важность развития наземных транспортных коридоров.

«Несомненно, такой способ транспортировки очень выгодный. Мы придаем большое значение строительству в сухом порту Сианя логистического центра Казахстана, которой станет основным хабом для отправки прямых контейнерных поездов в Центральную Азию, Европу, Турцию и Иран. Также нами запланирован запуск железнодорожного сообщения Аягоз–Бахты в направлении Китая. Предусмотрен капитальный ремонт железнодорожной ветки на участке Достык–Мойынты, что в дальнейшем позволит ежегодно перевозить по этому направлению до 20 миллионов тонн грузов. Считаю, что развитие Транскаспийского маршрута важно для активизации транзита между Европой и Азией. Кроме того, здесь имеются большие перспективы в будущем», – подчеркнул Президент РК.