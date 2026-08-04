Платный въезд для авто ввели на популярном карьере в Атырауской области

В Индерском районе Атырауской области въезд на популярный среди отдыхающих карьер стал платным, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно меморандуму, заключенному между акиматом поселка Индербор и предпринимателем, который взял на себя содержание территории и обеспечение безопасности, за парковку теперь взимается плата в размере 1000 тенге с каждого автомобиля.

По официальной информации районного акимата, для организации сезонного отдыха в 2026 году на территории площадью 28 гектаров на берегу карьера в районе Коргантау поселка Индербор, между акиматом поселка и предпринимателем был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве.

— Согласно меморандуму, на предпринимателя возложены обязанности по обеспечению санитарной чистоты территории, размещению необходимой для отдыха инфраструктуры, соблюдению безопасности в период купального сезона, установке предупреждающих знаков и информационных табличек, а также выполнению требований экологического и санитарного законодательства Республики Казахстан, — сообщили в пресс-службе районного акимата.

В настоящее время предприниматель занимается организацией сезонной работы зоны отдыха и благоустройством территории.

Карьер традиционно пользуется популярностью у туристов. Однако с наступлением теплого сезона его территория нередко оказывается завалена мусором, что вызывает недовольство отдыхающих.

Предприниматель, отвечающий за содержание карьера, на своей странице в социальных сетях сообщил, что за въезд автомобиля на территорию зоны отдыха необходимо оплатить парковку в размере 1000 тенге. Плата с человека не взимается. Также можно спуститься к карьеру пешком, не заезжая на автомобиле. В этом случае платить не нужно.

— Установлены два новых туалета. Территория обеспечивается интернетом. Планируется организовать душевые и установить закрытые беседки, — сообщил Куат Жанесеев.

В Индерском районе насчитывается более 20 подобных карьеров. Ранее здесь велась добыча бората, после чего карьеры были заброшены. Со временем их заполнились подземными водами.

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