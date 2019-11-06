Написавший письмо Президенту мальчик получил ответ от министра образования РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава МОН РК Асхат Аймагамбетов опубликовал ответ 10-летнему Галымжану Нурбакыту в своем Facebook, передает МИА «Казинформ».

«Ғалымжан, я прочитал твоё письмо, написанное Президенту Касым-Жомарту Токаеву. Глава государства говорит о «слышащем» государстве и поручил нам, государственным служащим, своевременно давать ответы на возникающие вопросы. Ценю твоё мнение, но на мне лежит ответственность за всех школьников страны.

Работа министерства образования направлена на то, чтобы ты, Ғалымжан, и твои друзья выросли образованными людьми, внесли свою лепту в развитие Казахстана. Хочу также сказать о том, что все предметы школьной программы важны и невозможно изучать один предмет без знания другого. «Естествознание» очень интересный предмет, который знакомит тебя с окружающим миром. А «Краеведение» рассказывает тебе об истории места, где ты родился и живёшь. Если немного постараешься, то, я уверен, к концу учебного года ты достигнешь хороших результатов по этим предметам.

А по каникулам хочу сказать следующее. Школьная программа, по которой ты учишься, составлена таким образом, что каникулярных дней достаточно, чтобы ты смог отдохнуть и набраться новых сил перед началом следующей четверти.

Я поддерживаю твое стремление заниматься спортом. Сейчас в твоем городе действуют спортивные школьные секции, мы постепенно увеличиваем их количество. А еще, в Алматы есть дворцы и дома школьников, и мы планируем начать строительство еще нескольких таких дворцов. Кроме того, их работа будет усовершенствована для того, чтобы такие дети, как ты не потеряли увлечение к спорту и были охвачены спортивными, творческими, художественными секциями и кружками.

Ғалымжан, возможно ты станешь чемпионом или известным учёным. Но самое главное – желаю тебе вырасти хорошим человеком и стать достойным гражданином нашей страны», - написал Асхат Аймагамбетов.

Напомним, ученик 4-го класса алматинской гимназии № 138 Галымжан Нурбакыт написал Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву письмо, в котором попросил его продлить каникулы, убрать из программы лишние, по мнению Галымжана, предметы и сделать в школе бесплатные спортивные секции.