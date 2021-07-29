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Напавший на официанта в алматинском кафе мужчина извинился перед потерпевшим

29 Июля 2021 14:32
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Напавший на официанта в алматинском кафе мужчина извинился перед потерпевшим

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мужчина, ударивший по лицу официанта в одном из кафе Алматы, извинился, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«25 числа был инцидент в кафе. Я пришел на завтрак в 10 часов. Произошла неприятная ситуация: на меня официант случайно пролил кофе, за что я его и ударил ладошкой. Ударил не сильно. Но я понимаю, что это поведение не подобающее для человека в людском обществе. Прошу прощения у общественности и у потерпевшего», - сказал нападавший мужчина.


Он пообещал, что впредь будет контролировать свой эмоциональный фон.

Напомним, в кафе Алматы клиент ударил по лицу официанта. Позже мужчину задержала полиция.

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#Алматы   #Борьба с преступностью   #Происшествия   #Видео   #МВД РК   #Общество  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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