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Напавший на официанта в алматинском кафе мужчина извинился перед потерпевшим
29 Июля 2021 14:32
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мужчина, ударивший по лицу официанта в одном из кафе Алматы, извинился, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«25 числа был инцидент в кафе. Я пришел на завтрак в 10 часов. Произошла неприятная ситуация: на меня официант случайно пролил кофе, за что я его и ударил ладошкой. Ударил не сильно. Но я понимаю, что это поведение не подобающее для человека в людском обществе. Прошу прощения у общественности и у потерпевшего», - сказал нападавший мужчина.
Он пообещал, что впредь будет контролировать свой эмоциональный фон.
Напомним, в кафе Алматы клиент ударил по лицу официанта. Позже мужчину задержала полиция.
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