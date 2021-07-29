Напавший на официанта в алматинском кафе мужчина извинился перед потерпевшим

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мужчина, ударивший по лицу официанта в одном из кафе Алматы, извинился, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«25 числа был инцидент в кафе. Я пришел на завтрак в 10 часов. Произошла неприятная ситуация: на меня официант случайно пролил кофе, за что я его и ударил ладошкой. Ударил не сильно. Но я понимаю, что это поведение не подобающее для человека в людском обществе. Прошу прощения у общественности и у потерпевшего», - сказал нападавший мужчина.





Он пообещал, что впредь будет контролировать свой эмоциональный фон.

Напомним, в кафе Алматы клиент ударил по лицу официанта. Позже мужчину задержала полиция.