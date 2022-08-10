10 Августа 2022 18:03

Напавшего с ножом на бывшую жену мужчину арестовали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мужчина, напавший с ножом на свою бывшую жену в автобусе в Алматы, арестован на два месяца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Постановлением Специализированного межрайонного следственного суда Алматы 10 августа удовлетворено ходатайство о санкционировании меры пресечения содержания под стражей в отношении подозреваемого сроком до 2 месяца. Постановление не вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе алматинского суда.

Видео нападения мужчины с ножом на женщину в автобусе появилось ранее в Сети. За пассажирку заступился 23-летний Райымбек Медетбек. Аким Алматы Ерболат Досаев поблагодарил его за мужество, отвагу и активную гражданскую позицию, а также вручил благодарственное письмо и ценный подарок.

В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье «Хулиганство».













Кадр из видео



