Напавшего на врача пациента накажут в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматинской области возбудила дело в отношении пациента, напавшего на врача, который вел прием в поликлинике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Департамент полиции Алматинской области сообщает, что 21 марта в дежурную часть в отдел полиции Ескельдинского района поступило сообщение о том, что в районной больнице происходит драка между пациентом и врачом.

«Данный факт зарегистрирован в полиции, на место выехали сотрудники полиции. В отношении 31-летнего жителя посёлка Карабулак Ескельдинского района возбуждено административное производство по ст. 73-1 ч. 1 КоАП РК «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». После получения заключения судебно-медицинской экспертизы материал будет направлен в суд для принятия процессуального решения», - отметили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Ранее сообщалось, что в ГКП на ПХВ «Ескельдинская ЦРБ» пациент, пришедший на вакцину начал высказываться нецензурными словами и набросился на врача, ударил по голове и начал душить, нанес несколько ударов в область лица и шеи.