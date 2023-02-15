Напавшего на школьников подростка в Петропавловске арестовали на два месяца

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Специализированный следственный суд Петропавловска санкционировал меру пресечения в отношении подростка, напавшего с топором на школьников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы областного суда, подросток будет содержаться в ближайшие два месяца под стражей. Другие данные досудебного расследования не разглашаются в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса.

Утром 13 февраля ученик 9 класса пронес в школу №4 в рюкзаке топор и нож. В туалете надел маску и напал на детей, находившихся в этот момент в коридоре. Пострадали трое школьников, двое из которых оказались в реанимации. Обезвредили нападавшего старшеклассники. Подростка сразу водворили в ИВС. Состояние пострадавших детей стабилизировалось, их перевели в отделение.

Первый заместитель акима Северо-Казахстанской области Марат Тасмаганбетов пообещал провести весь комплекс исчерпывающих мероприятий, чтобы не допустить повторения случаев нападения, как это случилось в школе Петропавловска.

Министр просвещения Гани Бейсембаев поручил усилить контроль за входящими в школы лицами.