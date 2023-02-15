Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Напавшего на школьников подростка в Петропавловске арестовали на два месяца

15 Февраля 2023, 10:01
Напавшего на школьников подростка в Петропавловске арестовали на два месяца

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Специализированный следственный суд Петропавловска санкционировал меру пресечения в отношении подростка, напавшего с топором на школьников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы областного суда, подросток будет содержаться в ближайшие два месяца под стражей. Другие данные досудебного расследования не разглашаются в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса.

Утром 13 февраля ученик 9 класса пронес в школу №4 в рюкзаке топор и нож. В туалете надел маску и напал на детей, находившихся в этот момент в коридоре. Пострадали трое школьников, двое из которых оказались в реанимации. Обезвредили нападавшего старшеклассники. Подростка сразу водворили в ИВС. Состояние пострадавших детей стабилизировалось, их перевели в отделение.

Первый заместитель акима Северо-Казахстанской области Марат Тасмаганбетов пообещал провести весь комплекс исчерпывающих мероприятий, чтобы не допустить повторения случаев нападения, как это случилось в школе Петропавловска.

Министр просвещения Гани Бейсембаев поручил усилить контроль за входящими в школы лицами.


Новости по теме
Пьяный мужчина чуть не отрезал палец продавцу магазина в ЗКО
Установлены сообщники подозреваемого в организации нападения на журналистов
Свыше 200 кг наркотиков изъяли костанайские полицейские в 2022 году
Теги:
Читайте также
На большей части страны 4 марта ожидаются дождь и снег
Шесть лет колонии за мошенничество c автомобилями получил мужчина в Атырау
Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 8 областях Казахстана
Спасатель предотвратил суицид в СКО
Разыскиваемых за преступления казахстанцев задержали сотрудники КНБ
Штраф заменили на лишение свободы бывшему замакима района СКО
Об экономическом и инвестиционном сотрудничестве договорились Абайская область и Красноярский край
Айдар Смагулов назначен председателем Актюбинского областного суда
Новости партнеров
Популярное
1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
2 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
3 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау

Лента новостей