Напавшего на девушку грабителя задержали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Грабитель, средь бела дня напавший на девушку, задержан в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

«С целью раскрытия данного преступления, незамедлительно была создана следственно-оперативная группа. Личность нападавшего мы установили быстро, его поимка заняла некоторое время. Сегодня он был задержан сотрудниками нашего подразделения при содействии криминальной полиции города. Это – гражданин К., 2003 года рождения. Свою вину подозреваемый полностью признал и сообщил, что сотовый телефон успел сбыть. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения вещественного доказательства», - резюмировал начальник Управления полиции Алмалинского района полковник полиции Есен Искаков.

Подозреваемый, по сообщению полиции, водворен в изолятор временного содержания. Уголовное дело расследуется по ст.191 УК РК.

Напомним, преступление было совершено в частном секторе, по улице Айвазовского. Прохожий напал на девушку и силой отобрал у нее сотовый телефон.