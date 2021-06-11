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    20:15, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    Напавшего на девушку грабителя задержали в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Грабитель, средь бела дня напавший на девушку, задержан в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

    «С целью раскрытия данного преступления, незамедлительно была создана следственно-оперативная группа. Личность нападавшего мы установили быстро, его поимка заняла некоторое время. Сегодня он был задержан сотрудниками нашего подразделения при содействии криминальной полиции города. Это – гражданин К., 2003 года рождения. Свою вину подозреваемый полностью признал и сообщил, что сотовый телефон успел сбыть. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения вещественного доказательства», - резюмировал начальник Управления полиции Алмалинского района полковник полиции Есен Искаков.

    Подозреваемый, по сообщению полиции, водворен в изолятор временного содержания. Уголовное дело расследуется по ст.191 УК РК.

    Напомним, преступление было совершено в частном секторе, по улице Айвазовского. Прохожий напал на девушку и силой отобрал у нее сотовый телефон.


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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