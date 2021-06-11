Напавшего на девушку грабителя задержали в Алматы
«С целью раскрытия данного преступления, незамедлительно была создана следственно-оперативная группа. Личность нападавшего мы установили быстро, его поимка заняла некоторое время. Сегодня он был задержан сотрудниками нашего подразделения при содействии криминальной полиции города. Это – гражданин К., 2003 года рождения. Свою вину подозреваемый полностью признал и сообщил, что сотовый телефон успел сбыть. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения вещественного доказательства», - резюмировал начальник Управления полиции Алмалинского района полковник полиции Есен Искаков.
Подозреваемый, по сообщению полиции, водворен в изолятор временного содержания. Уголовное дело расследуется по ст.191 УК РК.
Напомним, преступление было совершено в частном секторе, по улице Айвазовского. Прохожий напал на девушку и силой отобрал у нее сотовый телефон.