Нападение с ножом в Астане: известно состояние пострадавшей

В Городском управлении здравоохранения Астаны сообщили о состоянии девушки, подвергшейся нападению с ножом, передает корреспондент агентства Kazinform.

— 26 мая в Городскую многопрофильную больницу № 2 службой скорой помощи была доставлена девушка 2006 года рождения с множественными ранениями передней брюшной стенки. Пострадавшей была проведена операция в области брюшной полости. Состояние тяжелое, стабильное, — сообщили в департаменте.

Напомним, сегодня сообщалось о том, что в столице подросток нанес множественные ножевые ранения 18-летней девушке.

Управлением полиции района Есиль города Астаны расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство 18-летней девушки. В настоящее время подозреваемый несовершеннолетний задержан и водворён в изолятор временного содержания.

Назначены все необходимые экспертизы, проводится досудебное расследование. Иная информация к разглашению не подлежит на основании статьи 201 УПК РК.