РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:40, 26 Май 2024 | GMT +6

    Нападение с ножом в Астане: известно состояние пострадавшей

    скорая помощь
    Фото: Даурен Мухамед / Kazinform

    В Городском управлении здравоохранения Астаны сообщили о состоянии девушки, подвергшейся нападению с ножом, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — 26 мая в Городскую многопрофильную больницу № 2 службой скорой помощи была доставлена девушка 2006 года рождения с множественными ранениями передней брюшной стенки. Пострадавшей была проведена операция в области брюшной полости. Состояние тяжелое, стабильное, — сообщили в департаменте.

    Напомним, сегодня сообщалось о том, что в столице подросток нанес множественные ножевые ранения 18-летней девушке.

    Управлением полиции района Есиль города Астаны расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство 18-летней девушки. В настоящее время подозреваемый несовершеннолетний задержан и водворён в изолятор временного содержания.

    Назначены все необходимые экспертизы, проводится досудебное расследование. Иная информация к разглашению не подлежит на основании статьи 201 УПК РК.

    Теги:
    Ножевые ранения Здоровье Астана Несовершеннолетние Больница Нападение
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!