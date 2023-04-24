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Нападение на водителя автобуса в Алматы: в полиции разъяснили ситуацию

Автор:  
Еламан Турысбеков
24 Апреля 2023, 15:47
Нападение на водителя автобуса в Алматы: в полиции разъяснили ситуацию

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы произошел конфликт между водителями автобуса и легковушки, видео инцидента распространяется в Сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По словам пассажиров автобуса №50, несколько агрессивных пацанов, используя нож, покушались на жизнь водителя маршрутки. Автобус он запер с людьми, пока хулиганы не уехали», - говорится в посте.

В департамента полиции Алматы отметили, что 21 апреля около 19:30 на пульт 102 поступило сообщение о конфликте между водителями автобуса и автомашины марки «Жигули», возникшем на пересечении проспекта Райымбека и улицы Торетай.

«Патрульным экипажем установлено, что инцидент произошел между мужчинами, не поделившими дорогу. Личность водителя легковушки установлена. Принимаются меры к его задержанию. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 293 УК РК - хулиганство. Производство по уголовному делу осуществляет управление полиции Жетысуского района», - проинформировали в пресс-службе ДП Алматы.


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