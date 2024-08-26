Нападение на синагогу во Франции: подозреваемый арестован

Подозреваемый в нападении на синагогу на юге Франции арестован в Ниме. По данным СМИ, злоумышленник - гражданин Алжира, передает агентство Kazinform со ссылкой на euronews.com.

Порядка 200 полицейских и жандармов были мобилизованы для поиска человека, совершившего нападение синагогу во французском городке Ла-Гранд-Мотт. Подозреваемый был задержан в Ниме.

По данным СМИ, речь идет о 33-летнем гражданине Алжира. Во время полицейской операции мужчина открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Сам он был ранен ответным огнем.

Под стражу также помещены еще несколько человек, с которыми общался главный подозреваемый.

24 августа, у синагоги Бет-Яаков в Ла-Гранд-Мотт были подожжены два автомобиля, в результате чего произошел взрыв. Ранения получил один сотрудников муниципальной полиции. Находившиеся в здании в момент нападения пять человек не пострадали.

Власти резко осудили нападение.

- Напасть на французского еврея — значит напасть на всех французов, потому что это - нападение на одного из наших сограждан, из-за его убеждений, потому что Франция, наша Республика, защищает всех своих сограждан, независимо от их убеждений, - заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь.

После этого нападения правительство приказало усилить наряды полиции, охраняющие синагоги, еврейские школы и магазины.