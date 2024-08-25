Взрыв у синагоги на юге Франции: ранен полицейский

Два автомобиля, в одном из которых находился газовый баллон, были подожжены утром в субботу, 24 августа, перед синагогой Бет Яаков в городе Ла-Гранд-Мотт на юге Франции, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

В результате произошел взрыв. По данным RFI, ранен сотрудник муниципальной полиции, который доставлен в ближайший госпиталь.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен осудил в социальной сети X «явно преступный» акт. И выразил поддержку «еврейским согражданам», пообещав «использовать все средства» для того, чтобы найти виновников.

- Сегодня утром произошла попытка поджога синагоги в Ла-Гранд-Мотт. Хочу заверить наших еврейских сограждан и коммуну в своей полной поддержке и заявить, что по просьбе президента Республики Э.Макрона все средства будут мобилизованы для поиска преступника, — говорится в заявлении главы МВД.

В министерстве сообщили, что Ж.Дарманен уже выехал на место преступления.

Как стало известно BFMTV из источника в жандармерии, пожарные прибыли на место возгорания около 8:30 утра. Когда они приехали, горели не только автомобили: две двери в синагогу также были охвачены пламенем.

По сведениям из того же источника, на кадрах с камер видеонаблюдения видно, как какой-то человек покидает место происшествия незадолго до пожара. Подозреваемого активно ищут. В этом участвует кинологическая группа и спецназ жандармерии GIGN.

Муниципальный полицейский, устанавливавший «периметр безопасности» на месте происшествия, был ранен в результате взрыва.

На место также приехали взрывотехники и жандармы из следственного отдела департамента Эро.

Помимо министра Дарманена, ожидается также приезд в Ла-Гранд-Мотт премьер-министра Габриэля Атталя.