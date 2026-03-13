    00:33, 13 Март 2026 | GMT +5

    Нападение на синагогу в США: подозреваемый убит

    Американская полиция сообщает о попытке вооруженного нападения на синагогу Temple Israel в городе Уэст-Блумфилд округа Окленд в штате Мичиган, передает Kazinform со ссылкой на BBC.

    Нападение на синагогу в США: подозреваемый убит
    Фото: DW

    Агентство Reuters и сайт телекомпании CNN сообщают со ссылкой на анонимного представителя правоохранительных органов, что нападавший убит.

    Шериф округа Окленд Майкл Бучард сообщил, что больше никто в этом происшествии не пострадал.

    Как сообщает американская пресса со ссылкой на правоохранительные органы, нападавший таранил здание синагоги автомобилем, после чего охранник синагоги открыл огонь и убил его.

    По словам шерифа Бучарда, тело нападавшего было найдено в автомобиле.

    Кроме того, как передает CNN, в машине, по словам шерифа Бучарда, нашли большое количество взрывчатки или по крайней мере похожего на нее вещества, и сейчас этим веществом занимаются взрывотехники.

    При этом автомобиль после тарана и стрельбы загорелся. Местные СМИ публиковали кадры с дымом, поднимающимся в районе синагоги.

    Глава ФБР Кэш Патель сообщил в сети Х, что к зданию синагоги, получив сообщения о стрельбе, прибыли сотрудники его ведомства.

    Уэст-Блумфилд находится неподалеку от Детройта.

    Напомним, несколько дней назад взрыв произошел в синагоге на востоке Бельгии.

    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
