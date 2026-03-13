Нападение на синагогу в США: подозреваемый убит

Агентство Reuters и сайт телекомпании CNN сообщают со ссылкой на анонимного представителя правоохранительных органов, что нападавший убит.

Шериф округа Окленд Майкл Бучард сообщил, что больше никто в этом происшествии не пострадал.

Как сообщает американская пресса со ссылкой на правоохранительные органы, нападавший таранил здание синагоги автомобилем, после чего охранник синагоги открыл огонь и убил его.

По словам шерифа Бучарда, тело нападавшего было найдено в автомобиле.

Кроме того, как передает CNN, в машине, по словам шерифа Бучарда, нашли большое количество взрывчатки или по крайней мере похожего на нее вещества, и сейчас этим веществом занимаются взрывотехники.

При этом автомобиль после тарана и стрельбы загорелся. Местные СМИ публиковали кадры с дымом, поднимающимся в районе синагоги.

Глава ФБР Кэш Патель сообщил в сети Х, что к зданию синагоги, получив сообщения о стрельбе, прибыли сотрудники его ведомства.

FBI personnel are on the scene with partners in Michigan and responding to the apparent vehicle ramming and active shooter situation out of Temple Israel Synagogue in West Bloomfield Township, Michigan. @FBIDetroit — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) March 12, 2026

Уэст-Блумфилд находится неподалеку от Детройта.

Напомним, несколько дней назад взрыв произошел в синагоге на востоке Бельгии.