Нападение на ребенка в Шереметьево: мужчине назначено принудительное лечение
Суд отправил на принудительное лечение уроженца Беларуси Владимира Витикова, который швырнул чужого ребенка на пол в аэропорту Шереметьево в июне прошлого года, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Судья приняла решение о применении к нему принудительных мер медицинского характера.
Согласно документам, у него диагностировано тяжелое психическое заболевание, которое мешало ему отдавать отчет своим действиям и осознавать их общественную опасность. Его поместят в психиатрический стационар закрытого типа с интенсивным наблюдением.
Заседания по делу прошли в закрытом режиме.
Напомним, что инцидент произошел 23 июня 2025 года в зоне прилета аэропорта Шереметьево. Обвиняемый схватил чужого 2-летнего ребенка и с силой бросил об пол.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, ему диагностировали перелом позвоночника и черепа, а также закрытую черепно-мозговую травму.
В середине января Следственный комитет России по Московской области завершил расследование уголовного дела по данному инциденту, и направил в суд для решения вопроса о применении к фигуранту принудительных мер медицинского характера.
В ходе следствия проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Установлено, что фигурант находился в состоянии наркотического опьянения, что могло усугубить его болезненное состояние. Согласно экспертизе, он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.
