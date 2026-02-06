РУ
телерадиокомплекс президента РК
    Нападение на ребенка в Шереметьево: мужчине назначено принудительное лечение

    Суд отправил на принудительное лечение уроженца Беларуси Владимира Витикова, который швырнул чужого ребенка на пол в аэропорту Шереметьево в июне прошлого года, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Нападение на ребенка в Шереметьево: мужчине назначено принудительное лечение
    Фото: Freepik

    Судья приняла решение о применении к нему принудительных мер медицинского характера.

    Согласно документам, у него диагностировано тяжелое психическое заболевание, которое мешало ему отдавать отчет своим действиям и осознавать их общественную опасность. Его поместят в психиатрический стационар закрытого типа с интенсивным наблюдением.

    Заседания по делу прошли в закрытом режиме.

    Напомним, что инцидент произошел 23 июня 2025 года в зоне прилета аэропорта Шереметьево. Обвиняемый схватил чужого 2-летнего ребенка и с силой бросил об пол.

    По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, ему диагностировали перелом позвоночника и черепа, а также закрытую черепно-мозговую травму.

    В середине января Следственный комитет России по Московской области завершил расследование уголовного дела по данному инциденту, и направил в суд для решения вопроса о применении к фигуранту принудительных мер медицинского характера.

    В ходе следствия проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Установлено, что фигурант находился в состоянии наркотического опьянения, что могло усугубить его болезненное состояние. Согласно экспертизе, он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.

    Ранее сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело о попытке нападения подростка на девочку в Шымкенте. 

