Нападение на мэра города в Германии: полиция не видит политического мотива

Политик заявила во время допроса, что на нее напала 17-летняя приемная дочь.

По словам старшего прокурора Бернда Халдорна, речь идет о семейном конфликте. Оснований для содержания дочери под стражей нет, поэтому она, как и 15-летний приемный сын, который тоже был задержан после нападения, будет освобождена полицией. Дети будут переданы в ведомство по делам несовершеннолетних.

Напомним, 7 октября недавно избранная мэр города — 57-летняя представительница Социал-демократической партии Германии Ирис Штальцер — получила тяжелые ножевые ранения в живот и в спину. Политик находилась в критическом состоянии.

Как сообщают врачи, сейчас жизнь Штальцер вне опасности.






