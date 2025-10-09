Нападение на мэра города в Германии: полиция не видит политического мотива
Раненая бургомистр Ирис Штальцер дала показания против своей дочери, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.
Политик заявила во время допроса, что на нее напала 17-летняя приемная дочь.
По словам старшего прокурора Бернда Халдорна, речь идет о семейном конфликте. Оснований для содержания дочери под стражей нет, поэтому она, как и 15-летний приемный сын, который тоже был задержан после нападения, будет освобождена полицией. Дети будут переданы в ведомство по делам несовершеннолетних.
Напомним, 7 октября недавно избранная мэр города — 57-летняя представительница Социал-демократической партии Германии Ирис Штальцер — получила тяжелые ножевые ранения в живот и в спину. Политик находилась в критическом состоянии.
Как сообщают врачи, сейчас жизнь Штальцер вне опасности.