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    13:33, 10 Январь 2022 | GMT +6

    Нападение на кортеж акима Алматы: пострадал руководитель управления спорта

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы во время массовых беспорядков на кортеж акимата было совершено нападение, в ходе которого руководитель управления спорта города получил огнестрельное ранение. Об этом сообщили в управлении спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во время массовых беспорядков в Алматы на кортеж акимата было совершено нападение, в результате которого руководитель управления спорта города Алматы Рустем Байсеитов получил огнестрельное ранение. Ему своевременно была оказана медицинская помощь и он был госпитализирован в одну из городских больниц. На данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает», - сообщили в управлении спорта.

    Ранее сообщалось, что автомобиль, в котором ехал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, попал под обстрел террористов. Он не пострадал.

    Теги:
    Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Криминал Акимат ЧП-2022 Алматы Происшествия
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