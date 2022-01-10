Нападение на кортеж акима Алматы: пострадал руководитель управления спорта

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы во время массовых беспорядков на кортеж акимата было совершено нападение, в ходе которого руководитель управления спорта города получил огнестрельное ранение. Об этом сообщили в управлении спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во время массовых беспорядков в Алматы на кортеж акимата было совершено нападение, в результате которого руководитель управления спорта города Алматы Рустем Байсеитов получил огнестрельное ранение. Ему своевременно была оказана медицинская помощь и он был госпитализирован в одну из городских больниц. На данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает», - сообщили в управлении спорта.

Ранее сообщалось, что автомобиль, в котором ехал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, попал под обстрел террористов. Он не пострадал.