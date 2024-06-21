Нападение на Айдоса Садыкова в Киеве прокомментировал Ермурат Бапи

Депутат Мажилиса Ермурат Бапи прокомментировал покушение на журналиста Айдоса Садыкова, передает корреспондент агентства Kazinform.

Бапи сообщил, что лично знаком с Айдосом и Натальей Садыковами.

— Я знаю Айдоса и Наталью Садыковых. У нас было тесное общение. Они профессиональные журналисты. А по поводу версий, я думаю, что это чистейшей воды провокации. Некоторые наши Интернет-ресурсы сообщают, якобы, что за этим инцидентом стоит власть Казахстана. Зачем властям инициировать такую тупость? Это не выгодно ни с какой стороны, в логику не вписывается. Тут, скорее всего, либо представитель «Старого Казахстана» или третьи силы, которые сталкивают лбами Казахстан и, например, Россию или другие страны, может быть даже Украину. Тут разные версии есть, — отметил депутат.

Он подчеркнул, что Глава государства уже дал поручения по этому делу и началось следствие. По его словам, в течение нескольких дней Генеральная прокуратура сможет выяснить все обстоятельства случившегося.

Ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев в Акорде сделал заявление касательно нападения неизвестных на казахстанского журналиста в Киеве.

Главой государства дано поручение правоохранительным органам Казахстана установить местонахождение подозреваемых и принять соответствующие меры.

Советник - пресс-секретарь Президента РК Берик Уали предположил, что есть силы, «которым выгодно запустить в оборот обвинения в адрес Казахстана, чтобы использовать давление для изменения стратегического курса руководства, в том числе в сфере внешней политики».