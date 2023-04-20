Нападение бродячих собак в Казахстане: как это стало проблемой для всей страны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На расширенном совещании по социально-экономическому развитию страны Касым-Жомарт Токаев дал поручение принять меры по обеспечению безопасности казахстанцев от бродячих собак. Корреспондент МИА «Казинформ» собрал резонансные случаи нападений бродячих собак на людей, а также выяснил, какие меры принимаются властью для решение этой проблемы.

Поручение Президента

«Ко мне постоянно обращаются из всех областей с жалобами о бродячих собаках, которыми никто из представителей власти не занимается, ссылаясь на соответствующий закон. Но идя по такому пути, мы можем потерять контроль над ситуацией», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном совещании Правительства.

Глава государства отметил, что нельзя допускать агрессии к людям, особенно в отношении детей, со стороны бродячих собак.

«Да, мы должны бережно относиться к животным, но их агрессии к людям, особенно в отношении детей, допускать нельзя. Между тем количество жертв нападения бродячих собак увеличивается. Это недопустимо. Принимайте меры», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Хронология нападения собак на людей

Приведем наиболее резонансные случаи нападения собак на людей. 29 сентября 2015 года в городе Аркалык Костанайской области 5-летнего мальчика покусала бешенная собака, через некоторое время малыш скончался в больнице. Комментируя трагедию, эпидемиологи региона заверяли, что в первые дни после укуса собаки ребенок не находился под наблюдением врачей. При этом родственники малыша были уверены, что собака здорова. Ветеринары не проверили собаку, в итоге за халатность были наказаны специалисты.

4 марта 2018 года в Костанайской области от укусов собаки скончался 59-летний мужчина. В отношении руководителя предприятия, на котором работал потерпевший, было возбуждено административное производство по статье 408 части 2 КоАП РК «Нарушение правил содержания и выгула собак, повлекшее причинение вреда здоровью». Как сообщили в больнице, мужчина скончался от ран, даже не приходя в сознание.

Фото: oryolcity.ru





В ноябре этого же года семилетний ребенок умер от укусов собак в Алматинской области. У него было множество ранений в области шеи, левого плеча, колена левой ноги, лица и головы, он умер от ран на следующий день. По данному факту было возбуждено досудебное дело по ст. 104 УК РК («Причинение смерти по неосторожности»). Хозяин собак был установлен. Наряду с этим, в городском акимате добавили, что соответствующие службы на данный момент усыпили собак.

29 марта 2019 года в Алматы трехлетнего ребенка насмерть загрызли два ротвейлера. Трагический случай произошел утром в микрорайоне Курылысши в Алатауском районе города. Во дворе на девочку набросились два ротвейлера. От полученных травм ребенок скончался до приезда врачей. У нее оказались множественные рваные раны туловища, конечностей, головы и открытый перелом костей черепа. Как сообщили в Центре ветеринарии города Алматы, собаки были пойманы и помещены в изолятор. Ротвейлеры принадлежали семье погибшего ребенка.

12 августа 2019 года большая собака породы алабай напала на четырехлетнего ребенка в Астане – гуляя во дворе дома, 4-летний ребенок подвергся нападению сторожевого пса породы алабай. Получив множество укусов от собаки по всему телу, в том числе и на голове, а также рваную рану на руке, ребенок был весь в крови и нуждался в срочном оказании медицинской помощи. Малыш был отвезен в больницу, получил помощь и выжил.

Фото: PEXELS



Спустя несколько месяцев, 30 ноября 2019 года в Алматинской области 8-летнего мальчика загрызла немецкая овчарка. Трагедия произошла в селе Шелек Енбекшиказахского района. По данным Департамента полиции того времени, собака принадлежала самой семье погибшего малыша. После инцидента собаку усыпили специалисты.

15 марта 2020 года в Аральском районе Кызылординской области на 7-летнего мальчика напала собака породы алабай. Своевременно прибывшие специалисты службы скорой помощи оказали ребенку медицинскую помощь. Так как бродячая собака представляла угрозу для людей, которые уходили по улицам, ее застрелили полицейские.

5 октября 2021 года на территории международного аэропорта Актау бродячая собака напала на мальчика. Вместе с ним от нападения пострадал отец ребенка, который пытался защитить сына. Специалисты медицинской службы аэропорта оказали пострадавшим необходимую первую помощь. Позже отец и сын обратились к врачам областной больницы.

В прошлом году от бешенства скончался житель Туркестанской области. Он своевременно не обратился к специалистам, после нападения собаки. В результате мужчина заразился бешенством и умер.

Фото: cs14.pikabu.ru



10 июня 2022 года в Актобе нашли тело 12-летнего мальчика, которого покусала собака. Инцидент произошел 9 июня. В результате нападения мальчик получил множественные травмы головы, тела, рук и ног, в результате ребенок погиб. В этом же году в городе Актобе и районах было отловлено и уничтожено 3 792 собаки.

В каких регионах участились случаи нападения собак

В регионах страны с каждым годом увеличивается количество нападений собак на людей. Говоря об этом, Президент отметил, что причиной этой проблемы является отсутствие должного внимания вопросу со стороны представителей власти на местах. В частности, в прошлом году одним из регионов, где таких случаев было выявлено больше всего, стала Туркестанская область. За год от нападения собак здесь пострадали около 6 тысяч жителей. Из них за медицинской помощью обратились 5 968 граждан.

В прошлом году в Западно-Казахстанской области около 1,4 тысяч человек подверглись нападению собак. Это на 3 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года. По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за три месяца прошлого года в результате нападения животных 384 человека нуждались в антирабической помощи. Из них 73,4 процента пострадали от собак, 21 процент от кошек и 3,1 процента от других домашних животных.

Одним из регионов, где продолжаются нападения домашних животных на людей, является Северо-Казахстанская область. По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО, в прошлом году нападениям собак подверглись 891 человек. Большинство из них – хозяева животных. 352 из них моложе 18 лет. 886 пострадавших получили вакцины против бешенства.

А в Алматы в прошлом году зафиксировано 1,4 тысячи случаев нападений собак на человека. Согласно информации городской ветеринарной службы, часть нападавших животных – это бродячие собаки.

В Кызылординской области за 5 месяцев прошлого года от нападения собак пострадали 306 человек. Треть из них дети до 14 лет. В прошлом году в области за медицинской помощью с укусами и царапинами, содержащими слюну различных животных, обратились 349 человек.

Какие меры предпринимают специалисты

По словам министра экологии Зульфии Сулейменовой, от казахстанцев поступают разные жалобы.

«Есть жалобы о том, что жестоко обращаются с животными, что животные дичают и нападают где-то. Бывает, что хозяева просто так выпускают своих больших крупных собак и отсутствует абсолютный контроль. Эти собаки нападают на детей и так далее. То есть такие проблемы есть. Здесь вопрос не в том, чтобы замалчивать эти проблемы, а в том, чтобы их решать… Мы направляем материалы в органы внутренних дел, там ищут хозяев, потому что чипов нет, невозможно установить. Сейчас мы работаем в том числе с зоозащитными организациями, акиматами, управлениями ветеринарии, МСХ, МВД, чтобы выработать механизмы», - прокомментировала Зульфия Сулейменова после расширенного заседания Правительства с участием Главы государства.

Она сообщила, что в данный момент ведомство разрабатывает нормы для содержания и строительства приютов.

«На сегодняшний день идут большие обсуждения касательно того, каким образом нужно нормировать. Если мы говорим, что необходимо построить приют или пункт временного содержания, как он должен выглядеть: либо должно быть по количеству населения, либо нормирование на одну единицу животного. Работа ведется в данном направлении. Мы надеемся, что в максимально кратчайшие сроки сможем принять нормы, чтобы на их основе строились приюты», - сказала министр.

«Конечно, необходимо стремиться к тому, чтобы все-таки закон об ответственном обращении с животными работал, чтобы у нас был достаточный уровень ответственности в том числе со стороны хозяев животных», - добавила глава Минэкологии.

В свою очередь, специалисты отдела ветеринарии и защиты растений Управления качества и контроля городской среды Астаны заявили, что проведение обязательного чипирования и стерилизации домашних животных за счет бюджетных средств позволит регулировать численность бродячих животных.

Фото: klkfavorit.ru



Кроме того, предложено создать «реестр племенных собак и кошек», предусмотрев требование выдачи специальных лицензий лицам, занимающимся содержанием и размножением племенных собак. Эти инициативы в настоящее время направлены в уполномоченный орган.

«Поскольку разработчиком законопроекта является Министерство экологии и природных ресурсов, со стороны администрации также были направлены предложения о внесении законодательных изменений в данном направлении. Отметим, что Закон «Об ответственном обращении с животными» разработан по поручению Главы государства. Мероприятия, проводимые в этом направлении, будут продолжены в рамках закона, обеспечивая безопасность людей», - сообщили в отделе ветеринарии и защиты растений.

В этом году на отлов бродячих собак и кошек в столице выделено 143 млн тенге, а на их временное содержание 74 млн тенге. Эти средства также пойдут в фонд заработной платы учреждения «Астана ветсервис» и на коммунальные расходы и налоги.