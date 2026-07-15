На отсутствие освещения, дорог и газа пожаловались жители Жаркента

Жители третьего микрорайона города Жаркент обратились в социальных сетях с просьбой решить проблемы с инфраструктурой, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам жителей, на некоторых улицах отсутствует освещение, дороги остаются без асфальтового покрытия, а район до сих пор не обеспечен природным газом.

Как отмечают местные жители, в дождливую погоду улицы превращаются в слякоть. В темное время суток отсутствие освещения также создает неудобства и вызывает вопросы безопасности.

В акимате области Жетысу по данному факту сообщили, что вопрос находится на контроле и работы будут проводиться поэтапно.

По информации госоргана, в рамках плана по благоустройству и развитию инфраструктуры третьего микрорайона города в 2026 году уличное освещение уже установлено на четырех улицах.

Кроме того, при наличии бюджетного финансирования в 2027 году планируется уложить асфальтобетонное покрытие еще на четырех улицах.

— Что касается газификации, то подключение третьего микрорайона к природному газу также запланировано на 2027 год. Реализация проекта будет осуществляться поэтапно в соответствии с утвержденным планом и после выделения необходимых средств, — дополнили в ведомстве.

В областном акимате также подчеркнули, что обращения жителей по вопросам развития инфраструктуры приняты во внимание, а работы будут выполняться по мере финансирования и в соответствии с утвержденными планами.

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