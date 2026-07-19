На опасных трассах Костанайской области запретят обгон: где это будет

В рамках реализации Дорожной карты по снижению уровня дорожно-транспортного травматизма на 2026-2028 годы в Костанайской области запланирован ряд мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как прозвучало на брифинге РСК, на аварийно-опасных участках автомобильных дорог республиканского значения установят дополнительные дорожные знаки 3.20 («Обгон запрещен»). Они появятся на следующих трассах:

● «Костанай - Аулиеколь - Сурган»;

● «Астана - Атбасар - Жаксы - Рузаевка - Сарыколь - Костанай (с обходом) - граница Российской Федерации (пункт пропуска „Кайрак“);

● «Костанай - Мамлютка»;

● «Карабутак - Денисовка - Костанай».

Полицейские разъяснили, что кроме установки новых знаков, в регионе предусмотрены и другие меры по повышению безопасности дорожной инфраструктуры:

● средний ремонт 75,4 км областных автодорог и 12 участков дорог районного значения;

● реконструкция двух участков областных дорог «Рудный - Качары - Федоровка» (51-53 км) и «Узынколь - Сарыколь» (2-12,6 км);

● средний ремонт 270,9 км автодорог республиканского значения;

● строительство объездной дороги вокруг Рудного протяженностью 16,9 км с двумя мостами и транспортной развязкой;

● строительство автодороги республиканского значения «Центр - Запад» (Астана - Жантеке - Егиндыколь - Аркалык - Торгай - Иргиз), из которых 401 км пройдет по территории Костанайской области.

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