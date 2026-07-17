Полицейские сужают проезжую часть на опасных трассах Акмолинской области

На наиболее аварийных участках республиканских трасс в Акмолинской области полицейские временно сужают проезжую часть, чтобы снизить скорость движения транспорта и предотвратить дорожно-транспортные происшествия, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, такая мера побуждает водителей снижать скорость и быть более внимательными за рулем.

Временное сужение организовано на автодорогах Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка (159-й километр в направлении Астаны), а также Астана — Караганда — Алматы.

Одновременно сотрудники полиции проводят профилактические беседы с автомобилистами, рекомендуя уставшим водителям сделать остановку и отдохнуть не менее 20 минут. При необходимости участники дорожного движения могут проверить свое самочувствие у дежурящих на трассах медицинских работников.

В полиции отметили, что главная цель таких мер — предотвратить тяжелые дорожно-транспортные происшествия и сохранить жизни участников дорожного движения.

Ранее сообщалось, что с 2027 года в Казахстане планируют ввести единые экологические требования при строительстве и эксплуатации автомобильных дорог.