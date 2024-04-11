На онлайн-режим перевели занятия в семи школах СКО

В Северо-Казахстанской области из-за паводков возросло число школ на дистанционном обучении, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы управления образования, на онлайн обучение перешли семь школ из двух районов и города Петропавловска, в которых обучаются более 1,8 тыс. детей.

— На дистанционный формат переведены средняя школа № 13 Петропавловска — 163 учащихся; Покровская средняя школа Есильского района — 215 учащихся и пять школ Кызылжарского района: Озерная средняя школа, школа-лицей «Парасат», Бескольская средняя школа № 2 — 476 учащихся, Приишимская основная школа — 65 учащихся и Байтерекская средняя школа — 312 учащихся. В связи с переливом и размытием дорог отменен подвоз в восьми школах из шести районов. Занятия будут проходить в смешанном формате. Для 78 учеников организовано дистанционное обучение, — сообщили в пресс-службе.

Ни одна организация образования региона не пострадала от паводка.