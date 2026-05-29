На официальных пляжах оборудуют безопасные детские зоны — МЧС РК

Более восьми тысяч детей обучены основным навыкам плавания. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета предупреждения чрезвычайных ситуаций Министерство по чрезвычайным ситуациям РК Роллан Есмаганбетов на брифинге Службы центральных коммуникаций, посвященном Международному дню защиты детей, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Отдельное внимание министерством уделяется вопросам безопасности детей на водоёмах в период купального сезона. На сегодняшний день в стране функционируют 50 спасательных станций и 169 мобильных спасательных постов, выставленных на опасных участках водоёмов. В период купального сезона на официальных пляжах планируется оборудование безопасных детских пляжей, на которых спасателями будет проводится работа по обучению детей плаванию, — сказал Р.Есмаганбетов.

Спикер сообщил, что департаментами по чрезвычайным ситуациям, совместно с подразделениями полиции, местными исполнительными органами и волонтёрами проводятся рейды и патрулирования в местах массового отдыха у воды, особенно на запрещённых и стихийных пляжах.

Во взаимодействии с местными исполнительными органами спасателями с начала года основным навыкам плавания по стране обучено порядка восьми тысяч детей, проведено около двух тысяч интерактивных уроков с охватом более 91 тысячи учащихся.

Также, по словам Р.Есмаганбетова, организовано более 2,5 тысячи открытых уроков с охватом свыше 47 тысяч детей. Осуществлено более 800 практических занятий по обучению навыкам спасения и оказанию первой помощи утопающим с охватом около 18 тысяч учеников.

Проведено около 2 тысяч классных часов, в рамках которых более 41 тысячи родителям разъяснены правила безопасности на воде. Более чем в девяти тысячах родительских чатов распространены агитационные материалы и проводятся дополнительные инструктажи.

В рамках реализации мер по формированию правовой культуры обучающихся проведена правовая пропаганда в учебных заведениях страны, где организовано около 400 занятий с охватом более семи тысяч обучающихся по разъяснению статей КоАП РК.

Представитель МЧС подчеркнул, что родители не должны оставлять детей без присмотра у воды даже на короткое время. Купание должно осуществляться только в разрешённых и оборудованных местах.

Ранее Премьер-министр РК Олжас Бектенов обозначил приоритеты по обеспечению безопасности детей в преддверии летних каникул.