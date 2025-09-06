На одну неделю приостановят подачу горячей воды в Уральске

Как сообщил исполняющий обязанности генерального директора АО «Жайыктеплоэнерго» Бекболат Камешов, в указанный промежуток времени будет временно приостановлена подача горячей воды, а также электроэнергии, вырабатываемой на теплоэлектроцентрали. При этом, по его словам, временное отключение ТЭЦ не отразится на электроснабжении города — подача электроэнергии в жилые дома и социальные объекты продолжится в обычном режиме.

Кроме того, с 9:00 часов 8 сентября до 18:00 часов 13 сентября планируется проведение ремонтных работ на котельной № 1, расположенной в микрорайоне имени М. Монкеулы посёлка Зачаганск, входящего в состав города Уральска.

В связи с этим в многоквартирных жилых домах по адресам: ул. М. Монкеулы, дома № 101, 108, 108/1, 108/2, 108/4, 108/5, 108/6, 110/1, 120, 79, 81 и 81/1, а также в школе № 47, поликлинике № 6 и в физкультурно-оздоровительном комплексе временно не будет подаваться горячая вода.

— Все эти работы проводятся в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону и направлены на обеспечение бесперебойной подачи горячей воды и тепла жителям города в осенне-зимний период, — подчеркнул Бекболат Камешов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, какие объекты теплоснабжения в Западно-Казахстанской области проходят модернизацию и обновление.