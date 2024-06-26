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    15:42, 26 Июнь 2024 | GMT +6

    На низком уровне остаются доходы Нацфонда РК от вложений в квазигоссектор

    инвестиции
    Фото: freepik.com

    Результаты от вложения средств Национального фонда страны в облигации квазигоссектора озвучили в Высшей аудиторской палате, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Концепция от 2022 года предусматривала возможность выделения средств из Нацфонда в форме облигационных займов, согласно которой в 2023 году были дополнительно приобретены ценные бумаги АО «ФНБ «Самрук-Қазына» на 336,5 млрд тенге для финансирования строительства железнодорожного участка, — говорится в заключении ВАП к отчету Правительства «Об исполнении республиканского бюджета» за 2023 год.

    В палате напомнили, что в 2023 году Указом Президента РК были внесены дополнения в Концепцию от 2022 года, запрещающие приобретение казахстанских ценных бумаг субъектов государственного, квазигосударственного и частного секторов, покупка пакетов акций, долей участия казахстанских компаний, фондирование банков второго уровня, прямое кредитование юридических и физических лиц из Нацфонда, использование активов в качестве обеспечения исполнения обязательств, за исключением приобретения акций АО «НК «КазМунайГаз».

    — В целом, размеры поступлений в виде вознаграждений от ранее вложенных средств Нацфонда в облигационные займы отечественных компаний (АО «НУХ «Байтерек», АО «ФНБ «Самрук-Қазына») остаются на низком уровне. Это обстоятельство объясняется вложением инвестиций в строительство социально-ориентированных объектов и объектов стратегического значения, доходность по которым имеет долгосрочный характер. В отчетный период в качестве вознаграждений по таким займам в Нацфонд поступили всего лишь 73,2 млрд тенге, — сообщают в ВАП.

    Теги:
    Бюджет Квазигоссектор Высшая аудиторская палата РК Нацфонд Экономика Финансы и бюджет
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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