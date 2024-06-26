На низком уровне остаются доходы Нацфонда РК от вложений в квазигоссектор

Результаты от вложения средств Национального фонда страны в облигации квазигоссектора озвучили в Высшей аудиторской палате, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Концепция от 2022 года предусматривала возможность выделения средств из Нацфонда в форме облигационных займов, согласно которой в 2023 году были дополнительно приобретены ценные бумаги АО «ФНБ «Самрук-Қазына» на 336,5 млрд тенге для финансирования строительства железнодорожного участка, — говорится в заключении ВАП к отчету Правительства «Об исполнении республиканского бюджета» за 2023 год.

В палате напомнили, что в 2023 году Указом Президента РК были внесены дополнения в Концепцию от 2022 года, запрещающие приобретение казахстанских ценных бумаг субъектов государственного, квазигосударственного и частного секторов, покупка пакетов акций, долей участия казахстанских компаний, фондирование банков второго уровня, прямое кредитование юридических и физических лиц из Нацфонда, использование активов в качестве обеспечения исполнения обязательств, за исключением приобретения акций АО «НК «КазМунайГаз».