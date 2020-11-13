Нанесших ущерб на 1,5 млрд тенге организаторов финансовой пирамиды задержали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 12 подозреваемых в организации финансовой пирамиды, нанесших ущерб гражданам на 1,5 миллиарда тенге, задержаны полицией Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Летом в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Жетысайского РОП пресекли деятельность финансовой пирамиды Indigo-24 Evolution в городе Жетысае.

Факт зарегистрировали по статье 217 УК РК «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой». Спустя месяц количество потерпевших составило свыше 300 человек.

Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Установили личности подозреваемых и вышли на их след. Из Шымкента в районный отдел полиции доставили директора, жительницу Жетысайского района, подозреваемую в создании пирамиды. В ходе расследования изъяты документы, компьютеры и другие вещественные доказательства.

Полицейские задержали сначала пятерых подозреваемых, а потом еще семерых. Жертвами финансовой пирамиды стали жители Жетысайского, Шардаринского, Мактааральского и Сарыагашского районов.

Расследованием занимается специальная следственно-оперативная группа, созданная из числа профессиональных сотрудников областного департамента полиции.

Как отметил начальник следственного управления ДП Туркестанской области полковник полиции Нурмахан Жалгасов: «Финансовая пирамида Indigo-24 Evolution была основана в 2015 году в Алматы. В качестве ее основателей и организаторов задержаны несколько родственников».

Установлено также, что в Туркестанской области они назначили директорами несколько жителей, которые в роли директоров и собирали с сельчан по миллиону тенге, обещая вернуть с прибылью, таким образом совершая свои махинации.

«Количество потерпевших увеличилось до 1,5 тысяч человек. Все заявления зарегистрированы в законном порядке. Задержанные 12 подозреваемых взяты под стражу. Общая сумма ущерба нанесенная потерпевшим на сегодня составила свыше 1 миллиарда тенге. Мы не исключаем вероятности того, что количество потерпевших и подозреваемых может возрасти. К тоже сумма нанесенного ущерба также может увеличиться многократно», - резюмировал полковник Н. Жалгасов.

Как оказалось, большая часть вкладчиков - это те, кто поверил словам подозреваемых, обманулся и внес вклад, оформив кредиты. На сегодня сумма внесенных вкладчиками денег составляет от 1 миллиона до 10 миллионов тенге. На имущество преступной группы наложен арест.