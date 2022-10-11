Намолочено 21,6 млн тонн зерна в бункерном весе - Минсельхоз РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За девять месяцев текущего года объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 6,9% и составил 6,8 трлн тенге. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данный рост обеспечен за счет увеличения на 11% объемов производства продукции растениеводства и на 1,1% – продукции животноводства», - пояснил Ербол Карашукеев.

На сегодняшний день, по словам министра, уборка зерновых культур находится на завершающей стадии (завершены в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской областях).

«По состоянию на 10 октября, по оперативным данным акиматов областей, убрано 15,9 млн га зерновых, или 99,5% от всей площади зерновых, намолочено 21,6 млн тонн зерна в бункерном весе при средней урожайности 13,5 ц/га», - уточнил Ербол Карашукеев.

















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