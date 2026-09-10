На Мальте произошел крупный блэкаут: без электричества остались десятки населенных пунктов

На Мальте и соседнем острове Гозо накануне днем произошел масштабный сбой электроснабжения. Без света временно остались жители более 30 населенных пунктов. В домах и гостиницах перестали работать кондиционеры, а в пляжных барах отключились телевизоры, передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD .

О перебоях начали массово сообщать жители и туристы. По данным мальтийского оператора Enemalta, авария произошла из-за внезапной остановки оборудования на установке СПГ. Чтобы сохранить стабильность всей энергосистемы, пришлось временно отключить электричество в ряде районов.

Вскоре для восстановления снабжения запустили резервные источники питания. В некоторых населенных пунктах электричество вернулось примерно через час. Причину сбоя на энергогенерирующем объекте Enemalta пока расследует.

Для Мальты это уже не первый крупный блэкаут за последние недели. В конце августа остров Гозо на 26 часов остался без электричества из-за неполадок на нескольких высоковольтных линиях. Пострадавшим власти пообещали выплатить компенсации.

Этим летом перебои с электроснабжением на Мальте и Гозо стали происходить заметно чаще. На фоне повышенного спроса на электроэнергию в туристический сезон всё чаще звучат вопросы о том, справляется ли энергосистема островов с растущей нагрузкой. Enemalta, в свою очередь, настаивает на необходимости увеличивать инвестиции в модернизацию электросетей.

Ранее сбой электроснабжения произошел в Москве.