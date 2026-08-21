Нам предстоит решить непростые задачи, чтобы войти в когорту передовых стран — Токаев

Уверенность о том, что по итогам всенародного голосования в Курултай будут избраны профессионалы и патриоты нашей Родины, выразил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении перед выборами, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Как отметил Президент Казахстана, новый законодательный орган должен стать общей платформой конструктивных взглядов и устремлений. Курултай будет задавать высокий темп дальнейшей модернизации страны.

— В условиях беспрецедентной геополитической напряженности и нарастающих глобальных вызовов мы должны твердо и последовательно воплощать в жизнь нашу стратегию превращения Казахстана в поистине развитое государство. Нам предстоит решить непростые задачи, чтобы войти в когорту передовых стран. Зачастую ценность важнейших решений осознается людьми лишь годы спустя. В это воскресенье наступит именно такой судьбоносный момент, когда мы откроем новую страницу в истории Казахстана, — сказал Глава государства.

Напомним, выборы в Курултай назначены на 23 августа. Ранее в ЦИК заявили о полной готовности регионов и городов ко дню голосования на выборах в Курултай. Онлайн-сервисы проверки и регистрации граждан запустят на выборах в Курултай.

16-часовой онлайн-марафон пройдет в Казахстане в день выборов в Курултай.





