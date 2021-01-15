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Нам предстоит перезагрузить политику по социальному обеспечению – Глава государства

15 Января 2021 10:26
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Нам предстоит перезагрузить политику по социальному обеспечению – Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нам предстоит перезагрузить политику по социальному обеспечению. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе первой сессии Парламента РК седьмого созыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Нам также предстоит перезагрузить политику по социальному обеспечению. Приоритетом государства должна стать поддержка наиболее социально-уязвимых граждан», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства добавил, что при этом нужно усилить адресность государственной помощи и соответствующие требования при ее получении. «Разрабатываемый социальный кодекс даст комплексный ответ на актуальные вопросы этой важной сферы», - подчеркнул Президент.



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#Президент Казахстана   #Мажилис   #Первое заседание Парламента-2021  
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Автор:

Серик Сабеков

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