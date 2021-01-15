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Нам предстоит перезагрузить политику по социальному обеспечению – Глава государства
15 Января 2021 10:26
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нам предстоит перезагрузить политику по социальному обеспечению. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе первой сессии Парламента РК седьмого созыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Нам также предстоит перезагрузить политику по социальному обеспечению. Приоритетом государства должна стать поддержка наиболее социально-уязвимых граждан», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства добавил, что при этом нужно усилить адресность государственной помощи и соответствующие требования при ее получении. «Разрабатываемый социальный кодекс даст комплексный ответ на актуальные вопросы этой важной сферы», - подчеркнул Президент.
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