Нам позарез нужна атомная электроэнергия – Касым-Жомарт Токаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О необходимости атомной электроэнергии заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В прошлом году мы столкнулись с достаточно серьезным энергетическим кризисом. Наблюдался дефицит дизельного топлива, авиакеросина, сжижженного нефтяного газа, электроэнергии. Это произошло из-за некачественного планирования, отсутствия контроля и злонамеренных действий отдельных лиц», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства добавил, что Казахстан столкнулся с регулярными перебоями в работе системы энергоснабжения.
«Самый яркий пример - недавнее отключение электроэнергии на юге страны. Мы отчасти зависим от качественной работы энергосистем сопредельных государств. Проблемы энергетической безопасности страны нужно срочно решать. Я не понимаю, почему ответственные лица дипломатично уходят от ответов на вопросы о строительстве атомной станции. Ведь нужно прямо сказать – без чистой атомной энергии мы потеряем всю экономику. Нам позарез нужна электроэнрегия, причем атомная, чистая электроэнергия. Нельзя идти на поводу у популистов, которые не разбираются в экономических реалиях. Нужно профессионально разъяснять значение атомной энергетики», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
- Президент о фонде «Қазақстан халқына»: Его формирование должно идти в основном за счет крупной национальной буржуазии
- Проводить открытые международные конкурсы для крупных инвестпроектов предложил Президент РК
- Возникли риски дефицита товарного газа – Касым-Жомарт Токаев
- Президент РК поставил конкретную задачу перед акимами районов
- Президент поручил проверить результаты госпрограммы «Экономика простых вещей»
- Президент РК усомнился в данных акимов по вводу жилья
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана