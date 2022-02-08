Нам позарез нужна атомная электроэнергия – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О необходимости атомной электроэнергии заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году мы столкнулись с достаточно серьезным энергетическим кризисом. Наблюдался дефицит дизельного топлива, авиакеросина, сжижженного нефтяного газа, электроэнергии. Это произошло из-за некачественного планирования, отсутствия контроля и злонамеренных действий отдельных лиц», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства добавил, что Казахстан столкнулся с регулярными перебоями в работе системы энергоснабжения.

«Самый яркий пример - недавнее отключение электроэнергии на юге страны. Мы отчасти зависим от качественной работы энергосистем сопредельных государств. Проблемы энергетической безопасности страны нужно срочно решать. Я не понимаю, почему ответственные лица дипломатично уходят от ответов на вопросы о строительстве атомной станции. Ведь нужно прямо сказать – без чистой атомной энергии мы потеряем всю экономику. Нам позарез нужна электроэнрегия, причем атомная, чистая электроэнергия. Нельзя идти на поводу у популистов, которые не разбираются в экономических реалиях. Нужно профессионально разъяснять значение атомной энергетики», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.