Нам нужны советы Елбасы в трудный период – Мурат Тагаев

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Свои пожелания скорейшего выздоровления Елбасы высказал руководитель компании «Ордабасы құс» Туркестанской области Мурат Тагаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По мнению предпринимателя, тот факт, что болезнь не обошла Первого Президента Нурсултана Назарбаева, должен напоминать всем гражданам о необходимости соблюдать меры безопасности.

«Сообщение о болезни Елбасы стало для меня неожиданностью. Потому что вызывает беспокойство заболевание инфекцией, распространившейся во всем мире, основателя нашего государства - Первого Президента, Лидера нации. То, что пандемия не обошла и его, показывает, что нам нужно и в дальнейшем соблюдать меры безопасности. Что граждане должны серьезно относиться к этой болезни.

Желаю Нурсултану Назарбаеву скорее выздороветь, уверен, что он внесет свой вклад в преодоление трудностей на этом экономическом этапе. Нам нужны его советы в такой трудный период. Надеюсь, что Елбасы, победивший множество трудностей в годы, когда он управлял страной, не поддастся этой болезни. Впереди большой юбилей, мы должны встретить на этом празднике Елбасы с хорошим настроением. От чистого сердца желаю ему выздоровления», – сказал Мурат Тагаев.