Нам нужно развивать моногорода - Касым-Жомарт Токаев

ЛИСАКОВСК. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев побеседовал с представителями молодежи Костанайской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Конечно, не обязательно жить в большом городе, чтобы проявить свои способности, работать на благо народа, вносить свою лепту в развитие страны. Я уже говорил, что Лисаковск намного чище, аккуратнее, компактнее по сравнению с другими моногородами. Занимаясь бизнесом и полезными делами, несомненно, вы вносите свой большой вклад. Нам нужно развивать такие города», – сказал Президент.