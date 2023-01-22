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    20:11, 21 Январь 2023 | GMT +6

    Нам нужно развивать моногорода - Касым-Жомарт Токаев

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    ЛИСАКОВСК. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев побеседовал с представителями молодежи Костанайской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Конечно, не обязательно жить в большом городе, чтобы проявить свои способности, работать на благо народа, вносить свою лепту в развитие страны. Я уже говорил, что Лисаковск намного чище, аккуратнее, компактнее по сравнению с другими моногородами. Занимаясь бизнесом и полезными делами, несомненно, вы вносите свой большой вклад. Нам нужно развивать такие города», – сказал Президент.

    Теги:
    Общество Президент Казахстана Костанайская область Молодежь Президент
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