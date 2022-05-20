20 Мая 2022 16:51

Нам нужна АЭС – глава Минэнерго Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков считает, что Казахстану нужна атомная электростанция, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нам станция нужна. Нам больше нельзя использовать уголь в таких объемах, как раньше. Никто не финансирует сегодня угольные станции, к сожалению. С газом ситуацию вы прекрасно видите, его все меньше и меньше, его будет не хватать, если мы новые месторождения не будем вскрывать и не будем вкладывать деньги в разработку новых месторождений. Атомная станция не является панацеей для решения проблемы, но это устойчивый источник энергии, опробованный», - сказал министр, отвечая на вопросы во время встречи с населением в Нур-Султане.

Он отметил противников строительства АЭС и фобии казахстанцев, которые связаны, по его мнению, с ядерным полигоном, существовавшим в советское время.

«Риски есть всегда и в любом деле. Даже когда вы пьете воду, есть риск, что с человеком может что-то случиться. Надо просто рисками управлять и считать правильно. Мы сейчас этим занимаемся. Но еще раз хочу сказать, атомная станция – это хороший вариант решения проблемы с будущим дефицитом», - добавил министр.

В феврале этого года Президент Казахстана поднял проблему регулярных перебоев в работе системы энергоснабжения.

«Самый яркий пример - недавнее отключение электроэнергии на юге страны. Мы отчасти зависим от качества работы энергосистем сопредельных государств. Проблемы энергетической безопасности страны нужно срочно решать. Я не понимаю, почему ответственные лица дипломатично уходят от ответов на вопросы о строительстве АЭС. А ведь нужно прямо сказать: без чистой атомной энергии мы потеряем всю экономику, не говоря уже об инвестициях. Утратим региональное лидерство. Нам позарез нужна чистая атомная электроэнергия», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.