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Нам нужен большой рывок, с целью построения мирного и устойчивого будущего - Касым-Жомарт Токаев

Автор:  
Акбота Кузекбай
17 Сентября 2021, 14:21
Нам нужен большой рывок, с целью построения мирного и устойчивого будущего - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что общая цель государств-членов ШОС - превратить пространство в стабильный экономически развитый и процветающий макрорегион, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нам не нужны большие игры в Евразии, нам нужен большой рывок, с целью построения мирного, безопасного, устойчивого будущего для всех. Для этого у наших государств есть все условия - опыт, механизмы, инфраструктура и главное - общее желание наращивать партнерство и идти навстречу друг другу. Наша общая цель – превратить пространство ШОС в стабильный экономически развитый и процветающий макрорегион. Надеюсь, мы эту благородную задачу сообща выполним», - заявил Глава государства во время выступления на заседании Совета глав государств-членов ШОС в Душанбе.

Также, по словам Касым-Жомарта Токаева, теперь ШОС вступает в качественно новый этап своего развития.

«Этот переход совпадает с глубинной трансформацией международной системы. Мир переживает нарастание геополитической турбулентности, перестройку глобальной торговой структуры, дестабилизацию во многих странах региона. Деструктивные процессы в мире усилились в результате наступления пандемии КВИ, которая нанесла колоссальный ущерб не только здоровью людей на всей планете, но и подорвала основы мирового экономического и политического порядка. Очередной акт афганской драмы резко изменил обстановку в регионе, поставив многие страны, в первую очередь близлежащие государства, перед лицом новых рисков и угроз. В таких условиях мы должны серьезно готовиться к глобальным катаклизмам», - считает Президент Казахстана.

Напомним, 16-17 сентября Президент Казахстана принимает участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе (Таджикистан).

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