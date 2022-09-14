РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:33, 14 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Нам необходимо реформирование во всех направлениях жизни – Касым-Жомарт Токаев

    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал переосмыслить роль духовных лидеров во всех аспектах развития человечества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Те вызовы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, требуют также переосмысления и понимания роли духовных лидеров в глобальных процессах. В этой связи мне также хотелось бы определить несколько тем», - сказал Касым-Жомарт Токаев на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

    По словам Президента, во-первых, это все мировые религии, и то, что их объединяет – определенный набор базовых принципов, уважение к человеческой жизни, взаимоуважение и противодействие насилию.

    «Я глубоко убежден, что данные принципы должны заложить фундамент новой мировой системы уже сегодня. Нам необходимы фундаментальная модернизация и гармонизация теоретических концепций и практических подходов в культуре, экономике и обществе. Чтобы возобновить этот новый дух и понимание цивилизации, нам необходимо реформирование во всех направлениях жизни», - добавил Глава государства.



    Теги:
    Президент Казахстана Съезд лидеров мировых религий Астана Президент
    Сейчас читают
    01:57, 01 Октябрь 2023
    Ремонт котельных завершают в Семее
    01:26, 01 Октябрь 2023
    Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура
    00:51, 01 Октябрь 2023
    Көрпе Fest провели в Таразе
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!