Нам необходимо реформирование во всех направлениях жизни – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал переосмыслить роль духовных лидеров во всех аспектах развития человечества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Те вызовы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, требуют также переосмысления и понимания роли духовных лидеров в глобальных процессах. В этой связи мне также хотелось бы определить несколько тем», - сказал Касым-Жомарт Токаев на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

По словам Президента, во-первых, это все мировые религии, и то, что их объединяет – определенный набор базовых принципов, уважение к человеческой жизни, взаимоуважение и противодействие насилию.

«Я глубоко убежден, что данные принципы должны заложить фундамент новой мировой системы уже сегодня. Нам необходимы фундаментальная модернизация и гармонизация теоретических концепций и практических подходов в культуре, экономике и обществе. Чтобы возобновить этот новый дух и понимание цивилизации, нам необходимо реформирование во всех направлениях жизни», - добавил Глава государства.



