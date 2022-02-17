Нам не нужна политическая чистка – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Кадровая политика – это очень сложный, важный и весьма чувствительный вопрос. Такое мнение высказал Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«От хороших кадров зависит многое. По моей инициативе создан Президентский молодежный кадровый резерв. Граждане, вошедшие в состав кадрового резерва, получают назначения на ответственные должности. Конечно, этим ограничиться нельзя. Надо открывать дорогу и другим людям», - сказал Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу Qazaqstan.

По словам Президента, требования, предъявляемые к государственным служащим, должны быть очень высокими.

«Не каждый человек сразу может стать министром или акимом. Понятно, что нужно время, нужен опыт. На такие посты должны назначаться образованные, квалифицированные, добросовестные граждане. В то же время будет неправильным просто уволить всех прежних специалистов. Нам не нужна «политическая чистка», - отметил Глава государства.

«В сферу государственного управления постепенно приходят новые люди. Это естественный процесс, и он уже идет. Но, следует всегда помнить, что государственная служба – это не площадка для экспериментов! Поэтому данная работа будет вестись постепенно», - заключил Касым-Жомарт Токаев.