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    11:57, 01 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Нам надо научиться жить по средствам – Президент Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев озвучил ряд поручений в части отхода от неэффективного использования средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нам надо научиться жить по средствам. Модель бюджетной политики будет реформирована путем перехода от управления бюджетом к управлению результатами. Непосредственно в Бюджетном кодексе предстоит закрепить предельные нормативы, обязательные для соблюдения при планировании и исполнении бюджета», – сказал Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана.

    По словам Президента, будет прекращена практика неэффективного расходования ресурсов Нацфонда.

    «Это крайне важно. При этом надо направлять средства на развитие критической инфраструктуры и проектов общестранового значения. Предстоит кардинально упростить бюджетные процессы. Нужно также позволить госорганам переносить неосвоенные средства на следующий год. Это решение позволит избавиться от неэффективной практики и возврата денег в бюджет», – добавил Глава государства.

    Как сообщалось ранее, в Нур-Султане началось совместное заседание палат Парламента, где Глава государства выступает с ежегодным Посланием народу Казахстана.

    Прямая трансляция Послания Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана доступна на республиканских телеканалах и сайтах информационных агентств.


    Фото:t.me/bort_01

    Теги:
    Общество Бюджет Президент Казахстана Инфраструктурные проекты Послание Президента РК-2022 для mail.ru Президент
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