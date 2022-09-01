Нам надо научиться жить по средствам – Президент Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев озвучил ряд поручений в части отхода от неэффективного использования средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нам надо научиться жить по средствам. Модель бюджетной политики будет реформирована путем перехода от управления бюджетом к управлению результатами. Непосредственно в Бюджетном кодексе предстоит закрепить предельные нормативы, обязательные для соблюдения при планировании и исполнении бюджета», – сказал Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана.

По словам Президента, будет прекращена практика неэффективного расходования ресурсов Нацфонда.

«Это крайне важно. При этом надо направлять средства на развитие критической инфраструктуры и проектов общестранового значения. Предстоит кардинально упростить бюджетные процессы. Нужно также позволить госорганам переносить неосвоенные средства на следующий год. Это решение позволит избавиться от неэффективной практики и возврата денег в бюджет», – добавил Глава государства.

Как сообщалось ранее, в Нур-Султане началось совместное заседание палат Парламента, где Глава государства выступает с ежегодным Посланием народу Казахстана.

Прямая трансляция Послания Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана доступна на республиканских телеканалах и сайтах информационных агентств.





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