Нам интересен опыт литовских городов по реализации инновационных проектов – аким Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев принял мэров городов Литвы. Делегацию возглавил Чрезвычайный и Полномочный Посол Литвы в Казахстане Васюлис Гинтаутас, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На встрече рассмотрены перспективы расширения взаимовыгодного сотрудничества в сферах экономики, культуры и туризма. Сегодня в Алматы действует 94 предприятия с участием литовского капитала в торговле, логистике, переработке сельхозпродукции. По итогам прошлого года товарооборот между Алматы и Литвой составил около 40 млн долларов.

«Нам интересен опыт литовских городов по реализации инновационных проектов по управлению городским хозяйством Smart City. Сегодня Алматы активно работает над цифровизацией систем ЖКХ, транспорта, здравоохранения, образования и обеспечения общественной безопасности. Завтра на бизнес-форуме наши предприниматели смогут обсудить перспективы реализации совместных проектов. Уверен, такие встречи придадут импульс дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества», — сказал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, приветствуя литовскую делегацию.

Мэры и представители таких городов и районов, как Укмерге, Кедайняй, Зарасай, Биржай, Кайшядорис, Рокишкис, Электренай, Мажейкяй и Каунасского района рассказали об особенностях и возможностях своих городов.

Кроме того, представители торгово-промышленной палаты Литвы выразили готовность поделиться опытом реализации высокотехнологичных проектов и производства продукции в соответствии с требованиями Евросоюза. Также представители литовской делегации пригласили бизнес Алматы воспользоваться логистическим и экспортным потенциалом своей страны.