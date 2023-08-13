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    08:30, 13 Август 2023 | GMT +6

    Нам - 103 года!

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 13 августа Международное информационное агентство «Қазақпарат» - Казинформ отмечает 103-летие.

    Международное информационное агентство «Қазақпарат» - Казинформ - первое государственное СМИ в Казахстане, получившее международный статус.

    Больше века «Казинформ» передает достоверную и своевременную информацию о политике, экономике, образовании, здравоохранении, спорте, культуре и других важных сферах жизни общества.

    Контент «Казинформа» доступен на казахском, русском, английском, китайском, узбекском языках. Для удобства соотечественников из-за рубежа, новости передаются с использованием латинского и арабского алфавита.

    История агентства берет свое начало с 1920 года – 13 августа было создано Оренбургско-Тургайское отделение Российского телеграфного агентства (РОСТА) при Всесоюзном Центральном исполнительном комитете. В дальнейшем название агентства неоднократно менялось – оно называлось КирРОСТА, КазРОСТА, КазТАСС, а с 1937 года работало под названием КазТАГ в составе ТАСС – Телеграфного агентства Советского Союза.

    После обретения независимости КазТАГ был преобразован из Информационного агентства при Совете Министров в Казахское государственное информационное агентство с прежним названием. Уже в ноябре 1997 года на базе КазТАГ было создано Казахское информационное агентство «КазААГ». А в 2002 году на базе агентства было образовано акционерное общество «Национальная компания «Казахское информационное агентство».

    В 2019 году было создано акционерное общество «Международное информационное агентство «Казинформ», объединившись с АО «Казконтент», которое существовало как отдельный медиахолдинг.

    В 2022 году Международное информационное агентство «Казинформ» вошло в состав НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан».

    «Казинформ» – это ведущее государственное информационное агентство, первое в Казахстане получившее статус международного уровня и на протяжении 100 лет сохраняющее главные принципы СМИ.

    Корреспондентская сеть «Казинформа» не имеет аналогов среди отечественных информационных агентств: собкоры представлены не только во всех регионах Казахстана, но и в странах Центральной Азии, Турции, России, Китая, Ближнего Востока, Европы и США. Информационными партнерами «Казинформа» являются крупные медиахолдинги из стран СНГ, Израиля, Южной Кореи и Саудовской Аравии.


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